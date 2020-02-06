Mongolian Airlines и Japan Airlines заключили код-шеринговое соглашение

CentralAsia (MNG) - MIAT Mongolian Airlines и авиакомпания Japan Airlines заключили код-шеринговое соглашение о партнерстве, вступившее в силу 31 марта 2020 г.

MIAT Mongolian Airlines (MIAT) и Japan Airlines (JAL) вчера объявили о соглашении о совместном использовании кодов для расширения международной сети обоих перевозчиков между Монголией и Японией.

Бронирование и продажа билетов начинаются 24 марта, рейсы начнутся с 31 марта 2020 года.

Соглашение позволит Japan Airlines предлагать рейсы между Улан-Батором и двумя крупными городами Японии, Токио-Нарита и Осака-Кансай. В то же время MIAT начнет предлагать полеты за пределы Нариты в Осака-Итами и Нагоя-Чубу в дополнение к пяти международным направлениям, а именно: Сингапур, Мельбурн, Хошимин, Ханой и Пусан.

Выполнение рейсов по совместному использованию подлежит одобрению регулирующих органов.

Президент и главный исполнительный директор MIAT Mongolian Airlines Баттөр Даваахуу отметил сказал: «Мы рады развитию и расширению наших отношений с Japan Airlines. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем предоставить варианты путешествий для наших клиентов, а также пригласим больше путешественников познакомиться с нетронутой природой Монголии. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться монгольским гостеприимством и предоставить нашим клиентам подлинный монгольский опыт. MIAT предлагает более беспрепятственное единое соединение между Монголией и несколькими крупными городами в Японии, Сингапуре и Австралии благодаря расширению соглашения о совместном использовании кодов с Japan Airlines. Мы с нетерпением ждем того дня, когда мы сможем еще раз продвинуться вперед с дальнейшим расширением - на благо людей всего региона».

Президент Japan Airlines Юджи Акасака сказал: «Для меня большая честь объявить об этом соглашении с MIAT Mongolian Airlines, поскольку это партнерство предоставит клиентам удобные варианты путешествий между Японией и столицей Монголии. Мы рассчитываем на успешное партнерство, которое будет способствовать увеличению трафика между двумя странами».

Код-шеринг (Codeshare agreement) — соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более авиакомпаниями, одна из которых является оператором (то есть исполняет полеты по этому рейсу и продает билеты на эти рейсы от своего имени), а остальные — маркетинговыми партнерами (то есть продают билеты на рейс компании-оператора от своего имени). Рейс компании-оператора при этом может либо обозначаться обычным образом (с указанием только компании-оператора), либо использовать обозначение совместным двойным кодом сторон (код авиакомпании-оператора/код авиакомпании-партнера). Рейсы компаний-партнеров всегда обозначаются двойным кодом (код авиакомпании-оператора/код авиакомпании-партнера).

MIAT Mongolian Airlines (MIAT), национальный флагман Монголии, была основана в 1956 году и выполняет 11 регулярных международных рейсов (включая Сеул, Пусан, Токио, Осака, Пекин, Гуанчжоу, Бангкок, Гонконг, Москву, Берлин и Франкфурт-на-Майне). ) из столицы Улан-Батор, Монголия.

Его парк из шести самолетов включает в себя четыре самолета Boeing 737-800 и два самолета Boeing 767-300ER. MIAT гордится тем, что стал первым перевозчиком в Монголии, которому SKYTRAX был присвоен рейтинг 3 STAR.

Japan Airlines Corporation JAL — национальная авиакомпания и флагманский перевозчик Японии. Одна из крупнейших авиакомпаний Азии, член альянса Oneworld. Базируется в токийских аэропортах Нарита (международные рейсы) и Ханэда (внутренние рейсы), Japan Airlines осуществляет регулярные международные и внутренние перевозки в 125 аэропортов по всему миру.