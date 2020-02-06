Граждане Туркменистана оказались на борту самолета, развалившегося на три части в аэропорту Стамбула

- Туркменистан, происшествия
- 9:31, 06 февраля 2020
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CentralAsia (TM) - Граждане Туркменистана оказались на борту самолета Pegasus Airlines, съехавшего накануне, 5 февраля, с полосы при посадке в аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле.
Об этом сообщает издание Turkmen.news. Точное количество туркменских граждан на борту самолёта не уточняется.
Как сообщалось ранее, число погибших выросло до трех человек, 179 получили ранения. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа.
Авиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.
Предполагаемой причиной крушения пассажирского самолета считается плохая погода, заявил мэр города Экрем Имамоглу.
После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.