Граждане Туркменистана оказались на борту самолета, развалившегося на три части в аэропорту Стамбула

CentralAsia (TM) - Граждане Туркменистана оказались на борту самолета Pegasus Airlines, съехавшего накануне, 5 февраля, с полосы при посадке в аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле.

Об этом сообщает издание Turkmen.news. Точное количество туркменских граждан на борту самолёта не уточняется.

Как сообщалось ранее, число погибших выросло до трех человек, 179 получили ранения. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Авиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

Предполагаемой причиной крушения пассажирского самолета считается плохая погода, заявил мэр города Экрем Имамоглу.

После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.