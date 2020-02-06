Несколько граждан Узбекистана добровольно остались в Ухане

CentralAsia (UZ) - Самолёт «Узбекистон хаво йуллари» с 84 гражданам Узбекистана приземлился в аэропорту Ташкента 5 февраля. Однако несколько узбекистанцев остались в Ухане добровольно. Точное количество оставшихся не известно.

По словам узбекистанцев, которые не хотят уезжать, риск коронавируса в Ухане снизился, и город находится под полным контролем.

28-летний Фаррухбек Расулов, доктор биохимии продуктов питания из Аграрного университета Уханя, является одним из добровольно оставшихся в городе.

Фаррухбек Расулов объясняет, почему он не вернулся в Узбекистан: «Во-первых, ситуация постепенно смягчается. Это видно из растущего числа людей на улицах и началом работа некоторых организаций, государственных учреждений, банков, ресторанов и кафе. Но вы не можете есть внутри, вы можете взять еду с собой. До этого тишина на улицах была связана с праздниками.

Во-вторых, мои изыскания здесь связаны с продуктами, образцы которых можно отбирать только раз в год. Если работа в этом году не будет закончена, то я потеряю один год.

В-третьих, тут сейчас есть самые влиятельные специалисты, чтобы бороться с болезнью. Именно в Ухане. Там, где я живу, мало людей, это достаточно безопасное место» .

По словам Фаррухбека Расулова, главной проблемой является паника у людей перед обычным гриппом: «Китайские СМИ сейчас объясняют, как мы можем отличить грипп и коронавирус в домашних условиях, у людей уже нет отчаяния, как это было неделю назад. Вчера я также видел людей, играющих в футбол и баскетбол на стадионе. Но в Ухане существует дефицит масок. Я не заметил нехватки продовольствия или роста цен, в начале немного подорожало, но затем всё вернулось на место».

По словам Фаррухбека Расулова, узбекское консульство предупредило всех соотечественников в Ухане о чартерном рейсе: «Если уехали 84 граждан Узбекистана, примерно 3-4 остались здесь. Все были предупреждены. Их даже перевозили специальным транспортом из других университетов в 200–300 километрах от Уханя».

Как сообщалось ранее, эвакуированные из Китая в Узбекистан граждане, будут помещены в карантин на весь инкубационный период.

4 февраля 250 граждан Узбекистана прибыли чартерным рейсом из Китая в Ташкент. По данным МИД, пассажиров из КНР поместят под карантин в медучреждениях Ташкента и столичной области.

Согласно последним данным, число смертельных случаев от коронавируса в китайском городе Ухань достигло 500, а число инфицированных превысило 24 000 человек.