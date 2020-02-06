[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сирия предложила перевести книгу маленькой монголки на арабский язык

CentralAsia (MNG) -  9-летняя Ч.Сундэрмаа из Монголии - художница и писательница. Она сама сочиняет детские рассказы и рисует картинки для них.

Она наиболее известна тем, что ее книга «Шидэт сарнай» - «Волшебная роза» выиграла на конкурсе детских книг «Цвет Улан-Батора», организованном издательским домом «Nepko kids» в прошлом году. Суть рассказа заключается в мечтах одной маленькой девочки.

В 2019 году были организованы выставки детских книг в 17 городах мира. В тех выставках издательский дом «Nepko kids» представлял ее книгу «Шидэт сарнай»-«Волшебная роза». Тогда представители Сирии заключили контракт, предлагая перевести Волшебную розу на арабский язык.

Сундэрмаа Чинбат, чье интеллектуальное творение стало известно мировому рынку, открыла свою выставку в начале года, выставив в своей школе 48 нарисованных вручную иллюстраций и плакатов, и получила большое признание.

Она учится в 4-том классе столичной средней школы №32. Это школа № 32 с углубленным изучением математики им. П.Энхболда в районе Хан-Уул.

«Моя дочь всегда мечтает помочь другим. Когда ей было шесть лет наняла ей преподавателя на фортепиано. Тогда она сказала: «Мама, я хочу купить другое пианино». Я удивилась, а она сказала: «В этой юрточном районе много детей, которые мечтают изучать фортепиано, но не могут себе этого позволить. Я учу их, я хочу, чтобы мой учитель учил их и меня», - рассказала ее мама М.Онон.

print
  • На востоке Туркменистана мужчинам старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет, - СМИ
  • Количество интернет-пользователей в Узбекистане составляет 22 млн
  • В Турции 33 человека погибли из-за схода лавины, пытаясь найти пропавших после схода предыдущей лавины



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com