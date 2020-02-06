Сирия предложила перевести книгу маленькой монголки на арабский язык

CentralAsia (MNG) - 9-летняя Ч.Сундэрмаа из Монголии - художница и писательница. Она сама сочиняет детские рассказы и рисует картинки для них.

Она наиболее известна тем, что ее книга «Шидэт сарнай» - «Волшебная роза» выиграла на конкурсе детских книг «Цвет Улан-Батора», организованном издательским домом «Nepko kids» в прошлом году. Суть рассказа заключается в мечтах одной маленькой девочки.

В 2019 году были организованы выставки детских книг в 17 городах мира. В тех выставках издательский дом «Nepko kids» представлял ее книгу «Шидэт сарнай»-«Волшебная роза». Тогда представители Сирии заключили контракт, предлагая перевести Волшебную розу на арабский язык.

Сундэрмаа Чинбат, чье интеллектуальное творение стало известно мировому рынку, открыла свою выставку в начале года, выставив в своей школе 48 нарисованных вручную иллюстраций и плакатов, и получила большое признание.

Она учится в 4-том классе столичной средней школы №32. Это школа № 32 с углубленным изучением математики им. П.Энхболда в районе Хан-Уул.

«Моя дочь всегда мечтает помочь другим. Когда ей было шесть лет наняла ей преподавателя на фортепиано. Тогда она сказала: «Мама, я хочу купить другое пианино». Я удивилась, а она сказала: «В этой юрточном районе много детей, которые мечтают изучать фортепиано, но не могут себе этого позволить. Я учу их, я хочу, чтобы мой учитель учил их и меня», - рассказала ее мама М.Онон.