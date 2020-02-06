[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса
Предыстория: Как выглядит китайский город Ухань после вспышки коронавируса? (видео)

CentralAsia (CA) -  Институт вирусологии в Ухане 21 января подал заявку на патент на противовирусный препарат «ремдезивир».

В заявлении для South China Morning The Post калифорнийская компания Gilead сообщила, что в 2016 году подала заявку на глобальный патент, в том числе в Китае, на использование препарата для лечения всех коронавирусных заболеваний, но одобрения еще не получила.

Китай также подал заявку на патент, разрабатываемый Gilead Sciences, что может вызвать вопросы об интеллектуальной собственности и правах на маркетинг. В случае одобрения препарат будет использоваться для облегчения его потенциального выхода на мировой рынок, отмечает The Post.

Были проведены исследования и обнаружено, что соединение ремдезивира и хлорохиновый малярийный препарат являются "высокоэффективными" в борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в опубликованном исследовании Уханьского института и пекинского Института фармакологии и токсикологии.

print
  • Кувейт поможет развитию туристической инфраструктуры в монгольском аймаке Хэнтий
  • Тугрик поднимается против юаня, поскольку Монголия закрыла границу с Китаем
  • Какими путями отправляется груз из Узбекистана?



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com