Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса

CentralAsia (CA) - Институт вирусологии в Ухане 21 января подал заявку на патент на противовирусный препарат «ремдезивир».

В заявлении для South China Morning The Post калифорнийская компания Gilead сообщила, что в 2016 году подала заявку на глобальный патент, в том числе в Китае, на использование препарата для лечения всех коронавирусных заболеваний, но одобрения еще не получила.

Китай также подал заявку на патент, разрабатываемый Gilead Sciences, что может вызвать вопросы об интеллектуальной собственности и правах на маркетинг. В случае одобрения препарат будет использоваться для облегчения его потенциального выхода на мировой рынок, отмечает The Post.

Были проведены исследования и обнаружено, что соединение ремдезивира и хлорохиновый малярийный препарат являются "высокоэффективными" в борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в опубликованном исследовании Уханьского института и пекинского Института фармакологии и токсикологии.