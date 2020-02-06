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  6 февраля 2020
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В Турции 33 человека погибли из-за схода лавины, пытаясь найти пропавших после схода предыдущей лавины

CentralAsia (CA) -  В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека. Это была группа спасателей, задействованных в районе Бахчесарай провинции Ван для поиска двух человек, пропавших накануне в районе схода лавины, сообщил губернатор Вана Мехмет Эмин Билмез.

В числе погибших 11 сотрудников сил безопасности, в том числе восемь сотрудников жандармерии, получили ранения более 50 человек, передает Anadolu.

5 февраля в этом же месте сошла первая лавина, в результате погибли 5 человек, 6 были спасены, 2 числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются, и поэтому назвать точное число погибших невозможно, отметил губернатор.

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