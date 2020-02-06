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  6 февраля 2020
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Из Китая в Ташкент прибыл третий по счету самолет с узбекистанцами и 5 гражданами Казахстана

CentralAsia (UZ) -  5 февраля из пекинского аэропорта в Ташкент вылетел очередной чартерный авиарейс с узбекистанцами, находящимися в КНР. На борту данного самолета вернулись из Китая 5 граждан Казахстана.

По информации посольства Узбекистана в Пекине, предварительно составлен список из около 260 сограждан, которые хотели бы вернуться на родину.

Диппредставительством была налажена круглосуточная прямая связь более чем с 800 узбекскими студентами, обучающимися в различных регионах КНР.

Ранее 4 февраля из аэропорта г.Пекина в г.Ташкент были доставлены чартерным рейсом 250 граждан Узбекистана, которые помещены под карантин.

Посольством совместно с властями КНР, в том числе провинции Хубэй, был составлен пошаговый план эвакуации граждан Узбекистана, находившихся в зоне карантина, и реализован. Более чем из 20 точек данной провинции сограждане, в основном студенты 14 вузов, доставлены до аэропорта г.Уханя, а затем 5 февраля утром чартерным рейсом АО «Uzbekistan Airways» – в г.Ташкент. На борту было 84 пассажира, в том числе 79 соотечественников. По просьбе казахстанской стороны на борту данного самолета вернулись из Китая 5 граждан Казахстана. Все они также размещены на период карантина в специально подготовленных медицинских учреждениях.

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