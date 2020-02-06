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  6 февраля 2020
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Какими путями отправляется груз из Узбекистана?

CentralAsia (UZ) -  В 2019 году объём экспорта в Узбекистане составил 17,9 млрд долларов, что по сравнению с прошлым годом больше на 3,9 млрд долларов или на 28%.

Узбекистан осуществляет торговые операции более чем со 180 странами мира, преимущественно с Китаем, Россией, Казахстаном, Республикой Корея, Турцией.

За 2018 год отправлено 1 243,0 млн. тонн, грузооборот 71,3 млн. т-км, по отношению к прошлым годам цифры значительно увеличились.

В текущем 2020 году планируется развить и увеличить товарооборот железнодорожными путями контейнерных перевозок с автоперевозками и повышение пропускной мощности центров "Кашгар", "Ланьчжоу" и "Сиань" (Китай).

Какими путями производится перевозки грузов, и грузооборот по видам транспорта предоставил Государственный Комитет по Статистике:

2000

2005

2010

2015

2018-2019

Отправлено грузов, млн. т

804,6

755,9

763,1

1 070,5

1 243,0

в том числе транспортом:

железнодорожным

42,4

45,8

56,9

67,2

68,4

автомобильным

701,2

638,6

652,5 *)

943,3 *)

1 102,2

трубопроводным

61,0

71,5

53,7

60,0

72,4

воздушным, тыс. т

15,2

6,2

29,5

24,6

13,1

Грузооборот, млрд. т-км

54,6

68,9

60,4

65,8

71,3

в том числе транспорта:

железнодорожного

15,0

18,1

22,3

22,9

22,9

автомобильного

8,9

13,8

9,1 *)

12,8

14,6

трубопроводного

30,6

36,9

28,9

30,0

33,6

воздушного, млн. т-км

120,1

97,8

168,0

131,1

123,5

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