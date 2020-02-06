Какими путями отправляется груз из Узбекистана?

- Узбекистан, экономика
- 10:16, 06 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В 2019 году объём экспорта в Узбекистане составил 17,9 млрд долларов, что по сравнению с прошлым годом больше на 3,9 млрд долларов или на 28%.
Узбекистан осуществляет торговые операции более чем со 180 странами мира, преимущественно с Китаем, Россией, Казахстаном, Республикой Корея, Турцией.
За 2018 год отправлено 1 243,0 млн. тонн, грузооборот 71,3 млн. т-км, по отношению к прошлым годам цифры значительно увеличились.
В текущем 2020 году планируется развить и увеличить товарооборот железнодорожными путями контейнерных перевозок с автоперевозками и повышение пропускной мощности центров "Кашгар", "Ланьчжоу" и "Сиань" (Китай).
Какими путями производится перевозки грузов, и грузооборот по видам транспорта предоставил Государственный Комитет по Статистике:
|
|
2000
|
2005
|
2010
|
2015
|
2018-2019
|
|
|
|
|
|
|
Отправлено грузов, млн. т
|
804,6
|
755,9
|
763,1
|
1 070,5
|
1 243,0
|
в том числе транспортом:
|
|
|
|
|
|
железнодорожным
|
42,4
|
45,8
|
56,9
|
67,2
|
68,4
|
автомобильным
|
701,2
|
638,6
|
652,5 *)
|
943,3 *)
|
1 102,2
|
трубопроводным
|
61,0
|
71,5
|
53,7
|
60,0
|
72,4
|
воздушным, тыс. т
|
15,2
|
6,2
|
29,5
|
24,6
|
13,1
|
Грузооборот, млрд. т-км
|
54,6
|
68,9
|
60,4
|
65,8
|
71,3
|
в том числе транспорта:
|
|
|
|
|
|
железнодорожного
|
15,0
|
18,1
|
22,3
|
22,9
|
22,9
|
автомобильного
|
8,9
|
13,8
|
9,1 *)
|
12,8
|
14,6
|
трубопроводного
|
30,6
|
36,9
|
28,9
|
30,0
|
33,6
|
воздушного, млн. т-км
|
120,1
|
97,8
|
168,0
|
131,1
|
123,5