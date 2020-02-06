Какими путями отправляется груз из Узбекистана?

CentralAsia (UZ) - В 2019 году объём экспорта в Узбекистане составил 17,9 млрд долларов, что по сравнению с прошлым годом больше на 3,9 млрд долларов или на 28%.

Узбекистан осуществляет торговые операции более чем со 180 странами мира, преимущественно с Китаем, Россией, Казахстаном, Республикой Корея, Турцией.

За 2018 год отправлено 1 243,0 млн. тонн, грузооборот 71,3 млн. т-км, по отношению к прошлым годам цифры значительно увеличились.

В текущем 2020 году планируется развить и увеличить товарооборот железнодорожными путями контейнерных перевозок с автоперевозками и повышение пропускной мощности центров "Кашгар", "Ланьчжоу" и "Сиань" (Китай).

Какими путями производится перевозки грузов, и грузооборот по видам транспорта предоставил Государственный Комитет по Статистике: