Тренировка по дзюдо будет организована для команд Монголии, Южной Кореи и Северной Кореи

CentralAsia (MNG) - Федерация дзюдо Монголии 5 февраля подписала меморандум о взаимопонимании с Корейской ассоциацией дзюдо.

Меморандум о взаимопонимании был подписан первым вице-президентом Федерации дзюдо Монголии, министром иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатаром и вице-президентом Корейской ассоциации дзюдо Чо Ён Чхэлем ("Cho Yong-cheol").

Вице-президент Корейской ассоциации дзюдо заявил, что стороны будут укреплять двустороннее спортивное сотрудничество и развивать отношения между двумя странами в рамках недавно заключенного четырехлетнего соглашения о сотрудничестве.

«Прежде всего, мы договорились провести совместную тренировку в Южной Корее и тренировать южнокорейских спортсменов в Монголии. Кроме того, у нас есть планы организовать тренировку команд Монголии, Южной Кореи и Северной Кореи после чемпионатов Азиатско-Тихоокеанского региона, которые пройдут в Улан-Баторе, Монголия, в апреле этого года», - добавил он.

Подчеркивая, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и что спортивное сотрудничество и развитие зимних видов спорта в Монголии были одними из ключевых вопросов, которые Президент Монголии затронул в ходе своего недавнего визита в Королевство Норвегия, монгольская сторона отметила, что тесное партнерство сыграет важную роль в проведении совместных тренировок, обмене спортсменами и тренерами, а главное, подготовке к предстоящей летней Олимпиаде.

Д. Цогтбаатар отметил, что стороны обменялись мнениями о создании клубов дзюдо и додзё в сельской местности для развития спорта и физической культуры.