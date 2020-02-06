Нацбанк Таджикистана в 2019 г увеличил запасы золота на 22%

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CentralAsia (TJ) - Национальный банк Таджикистана за 2019 год увеличил запасы монетарного золота в золотовалютных резервах на 22,4% — до 27,3 тонны, передает Прайм.



"В минувшем году Нацбанк купил 5 тонн золота, в текущем планируем купить 6 тонн", — сказал глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода на пресс-конференции в Душанбе.

Общие золотовалютные резервы Таджикистана в 2019 году выросли на 15,2%, превысив на 1 января 2020 года 1,479 млрд долларов.

По статистическим данным, объем месячного импорта в минувшем году составил 279,1 млн долларов.

Он сообщил, что с 2017 года в обращении находятся мерные золотые слитки весом 5; 10; 20; 50 и 100 граммов. Нурмухаммадзода сказал, что общий объем изготовленных слитков составляет 100 килограммов. "К началу этого года населению продано порядка половины из них, цена зависит от котировки Лондонской биржи металлов (LBMA)", — добавил он.

Как сообщалось, недропользователи Таджикистана в 2019 году увеличили производство золота по сравнению с предыдущим годом на 26,2% — до 8,1 тонны. Основное золотодобывающее предприятие в стране — таджикско-китайское СП "Зарафшон", на долю которого приходится около 70% добываемого золота.

Всего в Таджикистане 10 золотодобывающих предприятий, самые крупные: СП "Зарафшон", СП "Апрелевка", государственное предприятие "Тиллои точик", артель "Одина" и компания "Пакрут".