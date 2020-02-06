Переговорная группа по вступлению Узбекистана в ВТО посетила Женеву

CentralAsia (UZ) - В январе текущего года переговорная группа по вступлению Республики Узбекистан в ВТО во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Б.Абидовым посетила Женеву (Швейцария) в целях проработки вопросов, связанных с организацией 4-го заседания Рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В рамках визита состоялось 16 встреч с руководством и подразделениями Секретариата ВТО, главами дипмиссий ключевых стран-членов Организации, а также с руководителями ее региональных групп. Также были организованы консультации с участием международных экспертов по вопросам составления перечня специфических обязательств по доступу на рынок услуг Узбекистана.

Помимо этого, были проведены встречи с представителями Международного торгового центра ООН/ВТО и ЮНКТАД для обсуждения возможности привлечения экспертов данных организаций к подготовке необходимых документов для их последующего представления в ВТО, а также для повышения квалификации узбекских специалистов по различным аспектам международной торговли путем организации профильных семинаров.

По итогам переговоров были детально проработаны мероприятия по сбору и подготовке документов, необходимых для проведения в Женеве в 2020 году 4-го заседания Рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО, а также дальнейшие шаги в рамках взаимодействия в данном направлении.