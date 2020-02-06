Скончались сын и племянник бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева

CentralAsia (KG) - Ночью скончался сын бывшего президента Кыргызстана Айдар Акаев. По словам людей, близких к семье, он умер от сердечного приступа, передает Akipress.



Айдару Акаеву через две недели исполнилось бы 44 года.

В 1998-2001 годах он был женат на Алие Назарбаевой. В 2005 году был избран депутатом в Жогорку Кенеш. В марте 2005 года после свержения режима отца вместе с семьей выехал в Россию.

В Кыргызстане он проходил по нескольким уголовным делам.

По некоторым данным, похороны состоятся в субботу в Москве.

В результате болезни скончался и племянник бывшего президента Аскара Акаева — Кубан Акаев. Об этом АКИpress сообщили в администрации Кеминского района.



По предварительным данным, похороны состоялись вчера, 5 февраля, в Кеминском районе.



Кубан Акаев является сыном брата Аскара Акаева. Ему было 59 лет.