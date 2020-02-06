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  6 февраля 2020
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Президент Узбекистана помиловал 58 раскаявшихся осуждённых

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 58 граждан, которые отбывают наказание в тюрьмах, но раскаялись в своих преступлениях, сообщило УзА.

Среди помилованных 41 человек освобождается от наказания условно-досрочно, 3 человек освобождены со смягчением наказания. Оставшимся 14-и сократили сроки пребывания в местах лишения свободы.

Отмечается, что данные меры являются «воплощением проводимой в нашей стране политики гуманизма».

Ответственным ведомствам в свою очередь поручили оказать помощь помилованным в социальной адаптации и привлечении к труду.

В декабре 2019 года глава Узбекистана помиловал 92 человека, которые были участниками запрещенных организаций.

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