Россия не смогла выполнить просьбу Таджикистана о помощи в эвакуации таджикских граждан из Китая

CentralAsia (CA) - Как стало известно “Ъ”, российская сторона не смогла выполнить просьбу Таджикистана о помощи в эвакуации таджикских граждан из охваченных коронавирусом районов Китая.

Напомним, ранее посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов в интервью “Ъ” рассказал, что власти его страны «обратились в МИД и правительство РФ с просьбой оказать содействие в эвакуации граждан Таджикистана (из провинции Хубэй.— “Ъ”) на территорию России». «Мы бы хотели, чтобы их помогли эвакуировать и поместили в карантин, как и вывозимых граждан России,— рассказал “Ъ” дипломат.— Мы встретили поддержку и понимание российской стороны. Предварительное согласие (на эвакуацию.— “Ъ”) есть. Мы очень благодарны правительству России за это. Россия нам уже не раз оказывала поддержку в подобных ситуациях, и мы это очень ценим».

Однако сегодня источник “Ъ”, близкий к оперативному штабу по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщил, что граждан Таджикистана не взяли на первые два рейса ВКС РФ, которые вывозили россиян и граждан ряда других стран из Китая. По словам собеседника “Ъ”, таджикская сторона попросила эвакуировать около 50 своих граждан, преимущественно студентов. Однако в Тюменской области, где временно разместили эвакуированных из Китая россиян, не нашлось достаточного количества боксов для их приема. Власти РФ пообещали Таджикистану, что через две недели, когда боксы освободятся и, возможно, будет вторая волна эвакуации россиян из Китая, на борт возьмут и таджикских студентов.

Ранее “Ъ” сообщал, что 3 февраля «Уральские авиалинии» отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс из китайского аэропорта Сиань-Сяньян. Среди тех, кто не смог вылететь, было и много граждан Таджикистана. Один из них на условиях анонимности сказал “Ъ”, что считает это нарушением прав человека. «Так нельзя поступать с людьми, какой бы национальности они ни были. Они продали нам билеты, и мы, рискуя жизнью, прибыли в аэропорт, но нас прогнали. Если бы они нас предупредили заранее, что берут на борт только россиян, было бы не так обидно, но нас развернули уже на стойке регистрации»,— рассказал он “Ъ”.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» позже объяснила, что с 4 февраля сможет допускать на борт рейсов из Китая не только граждан России, но и остальных стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ. Таджикистан в ЕАЭС не входит.