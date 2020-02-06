Последний автобус из Китая выехал в Монголию с 300 эвакуированными

CentralAsia (MNG) - 5 февраля эвакуировано более 300 человек из приграничного города Эрээн-хот, который находится на севере Китая.

Как сообщалось ранее, правительство в Улан-Баторе закрыло границу с Китаем до 2 марта, однако три автобуса, эвакуирующие граждан Монголии, въехали в пункт пересечения границы Замын-Ууд в 11.00.

Эвакуация была организована консульством Монголии в приграничном городе Эрээн-хот.

2 февраля MIAT Boeing 737-800, зафрахтованный правительством Монголии, успешно эвакуировал 31 студента из Ухани, где началась вспышка коронавируса.

Тем не менее, Улан-Батор разрешит своим гражданам въезжать в международный аэропорт "Чингисхан" или железнодорожным транспортом.

Ранее Монголия запретила китайским гражданам и иностранцам приезжать из Китая самолетом, поездом или автодорогой, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса.