Продлен срок безвизового въезда для украинцев в Монголию и Аргентину

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Украины одобрил решение о продлении срока безвизового въезда для своих граждан в Монголии и Аргентине, сообщил премьер-министр Олексій Валерійович Гончарук.

«Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине от 90 дней в течение до 180 дней без виз», - писал Гончарук на своем канале в Telegram.

По его словам, Кабинет министров одобрил два протокола с правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают двукратное увеличение срока безвизового въезда для украинцев в обеих странах с 90 дней в течение года от 90 дней в течение до 180 дней.