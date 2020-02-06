ВОЗ просит $675 млн на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения просит международное сообщество выделить 675 млн долларов на меры по борьбе с глобальным распространением коронавируса. Вспышка уже унесла почти 500 жизней в Китае, на который приходится 99 процентов всех случаев, передает служба новостей ООН.



«За минувшие 24 часа мы зарегистрировали наибольшее с начала вспышки число новых заражений за один день», - сообщил 5 февраля на пресс-коференции в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Заражение коронавирусом подтверждено у 24 363 человек в Китае и 191 - в 24 странах.

Глава ВОЗ вновь подтвердил, что пока распространение коронавируса по миру удается сдерживать – 99 процентов случаев заболевания зарегистрированы в Китае. Тем не менее, он опасается, что инфекция доберется до стран, которые не смогут вовремя распознать инфекцию. По словам Тедроса, только солидарность международного сообщества, а также техническая, финансовая и политическая поддержка государств с менее развитой системой здравоохранения позволят избежать такого сценария.

ВОЗ выделила на борьбу с коронавирусом 9 млн долларов из собственных фондов. Кроме того, в 24 страны направлено 500 тыс. масок, 350 тыс. пар перчаток, 40 тыс. респираторов и 18 тыс. защитных костюмов. 70 лабораторий по всему миру получили около 250 тысяч набор для своевременной диагностики коронавируса.

Вирус не поддается лечению, но летальный исход можно предотвратить

На сегодня в арсенале врачей нет лекарства от коронавируса. Это подтвердил журналистам в Женеве Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, инфекция в основном поражает пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Очень важно, как напомнил специалист, поддержать работу дыхательной системы таких пациентов. Коронавирус, напомним, вызывает респираторные симптомы, а дыхательная недостаточность усугубляет состояние больных и может привести к смерти. «Даже люди, страдающие тяжелой формой инфекции, выживут, если им будет предоставлена своевременная и правильная помощь», - подтвердил Райан. Он также сообщил, что в ближайшее время в Китай направится группа эпидемиологов ВОЗ, чтобы на месте ознакомиться с особенностями коронавируса.

ФАО поможет выявить коронавирус у животных

К борьбе с коронавирусом подключились и другие учреждения системы ООН. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), например, помогает выявить потенциальных переносчиков среди животных, а также проверить безопасность продуктов питания животного происхождения.

«В таких чрезвычайных ситуациях как вспышка коронавируса в первую очередь страдают наименее развитые страны, именно там происходят наибольшие потери - люди теряют средства к существованию или умирают. Инициатива ФАО «Рука в руке», направленная на укрепление связей между донорами и получателями помощи, в первую очередь рассчитана на поддержку самых уязвимых», - говорится в заявлении ФАО.