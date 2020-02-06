Женское обрезание. Что это такое и как с этим борются в ООН?

CentralAsia (CA) - 30 января в Египте во время операции на половых органах умерла 12-летняя девочка. Не от болезни, а от варварской процедуры, которую проводил даже не какой-то знахарь, а врач. В ООН нанесение увечий женским гениталиям признают нарушением прав девушек и женщин и крайней формой дискриминации. Тем не менее, каждый год родители отправляют под нож три миллиона девочек, передает служба новостей ООН.



«Калечащие операции на женских половых органах» – таков официальный термин. То, что за ним скрывается – не для слабонервных. Это целый ряд процедур: клитородектомия – частичное или полное удаление клитора; эксцизия – частичное или полное удаление клитора и малых половых губ, а порой и больших. Это не всё. Ещё есть инфибуляция – это когда в результате обрезания половых губ создаётся твёрдое кольцо, сужающее вход во влагалище. Каковы последствия этих манипуляций, больше похожих на средневековые пытки?

«Во-первых, это страшная боль, кровотечение, инфекция, вероятность бесплодия, кисты, нарывы, недержание мочи, - объясняет Нафисату Диоп из Фонда ООН в области народонаселения. - У тех, кто подвергся операциям на половых органах, повышается риск кровотечений и гибели при родах. Увеличиваются шансы рождения детей с пониженным весом и смерти новорождённых.

«Женское обрезание» проводится, как правило, у девочек - с раннего детства до 15-летнего возраста. Спрашивается: какие родители в здравом уме пошлют на такую унизительную и болезненную процедуру собственную дочь? Посылают – порядка 3 миллионов девочек ежегодно. Эта практика распространена во многих африканских странах, в ряде государств Азии и Ближнего Востока, а эмигранты привозят её в Европу и Северную Америку. В этих культурах операции на женских гениталиях являются неотъемлемой частью воспитания девочек и подготовки их к замужеству. Считается, что они подавляют либидо девушки, а значит, помогут устоять ей перед «незаконными» сексуальными отношениями – как до замужества, так и после. Например, девушка, у которой сужен вход во влагалище, не вступит в добрачную половую связь из страха боли и из боязни, что это обнаружится. В некоторых общинах верят, что удаление в кавычках «мужских» и «нечистых» частей тела поможет девушке сохранить «чистоту» и «скромность». Экспертов ООН тревожит, что всё чаще процедуры, для которых нет никаких медицинских показаний, проводят медики. Нафисату Диоп не согласна с теми, кто считает участие медработников «меньшим из двух зол»:

«Некоторые считают, что если эту операцию будут совершать медики в должных условиях, с использованием анестезии и стерильных инструментов, женщине будет легче её перенести. Возможно, в таком случае удастся свести к минимуму какие-то последствия, например, боль, шок, кровотечение, смертельный исход. Но все признают, что даже если эту процедуру проведёт медик, никуда не денутся риски, связанные с родами, а также негативное влияние на сексуальное поведение и на эмоциональное состояние».

По словам Элис Йохансон из ВОЗ, работники здравоохранения проводят порядка 18% калечащих операций на женских половых органах. « Это вызывает серьёзную озабоченность, - объясняет она. - Ведь медработники по сути дела способствуют нарушению прав девочек. Их участие придаёт этой процедуре легитимность и создаёт впечатление, что она безвредна или даже полезна для здоровья. Не говоря уже о том, что это подрывает глобальные усилия по искоренению подобной практики.

ООН объявила войну «женскому обрезанию» ещё в 1997 году. И успехи есть. Нафисату Диоп объясняет, что среди подростков от 15 до 19 лет доля тех, кто перенёс операции на гениталиях, значительно меньше, чем среди женщин старше 35-ти. Но всё равно цифры - очень высокие. Ключ к успеху – просвещение населения, диалог с законодателями, лидерами общин, религиозными деятелями, родителями. Ну, а медикам, наносящим увечья девочкам, Нафисату Диоп напоминает о главной заповеди клятвы Гиппократа - «Не навреди!»