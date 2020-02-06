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  6 февраля 2020
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«Лукойл» готов разрабатывать месторождения в туркменском секторе Каспия

CentralAsia (TM) -  Российская нефтяная компания «Лукойл» имеет стратегические интересы в Туркменистане, обладающем значительными запасами углеводородного сырья», – заявил глава российской нефтяной компании Вагит Аликперов в ходе встречи в Ашхабаде с президентом Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщается на официальном сайте «Лукойла».

По сообщениям Государственного информационного агентства Туркменистана, бизнесмен ознакомил туркменского лидера с деятельностью компании «Лукойл» в области освоения углеводородных месторождений Каспийского моря.

Как подчеркнул В.Аликперов, в Туркменистане сформирован благоприятный инвестиционный климат и соответствующая правовая база, которые позволяют эффективно инвестировать здесь крупные средства в разработку нефтяных и газовых месторождений, строительство инфраструктуры. Поэтому возглавляемая им компания заинтересована в реализации проектов в этих сферах.

Приветствуя инициативы российских партнёров, президент Туркменистана высказался за то, чтобы имеющиеся у обеих сторон предложения были проработаны совместно с Государственными концернами «Туркменнефть» и «Туркменгаз» и представлены на рассмотрение.

«Туркменистан всегда открыт для продуктивного взаимодействия с зарубежными партнёрами», – сказал Бердымухамедов, отметив традиционно дружественный, конструктивный характер туркмено-российских отношений. – «Это создаёт благоприятные предпосылки для активизации деловых связей, в том числе на таком важном направлении, как нефтегазовая промышленность – стратегическая для обоих государств, являющихся мировыми энергетическими державами и располагающих внушительными запасами углеводородных ресурсов».

В завершение встречи глава государства и его гость подтвердили готовность Туркменистана и компании «Лукойл» развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

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