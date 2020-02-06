В Узбекистане 45% всех продаваемых лекарств производят в стране

CentralAsia (UZ) - 45% всех лекарств в Узбекистане производится местными компаниями. Однако в денежном исчислении доля местных производителей в общем обороте составляет 20%.

Директор Агентства по развитию фармацевтической промышленности Сардор Кариев раскрыл эту информацию 5 февраля на мероприятии с участием специалистов Министерства здравоохранения, Агентства по развитию фармацевтической промышленности, Антимонопольного комитета, АО «Дори-Дармон».

По словам Сардора Кариева, Фармацевтический кластер «Tashkent Pharma Park», который создаётся на 42 гектарах в Кибрайском районе Ташкентской области, предназначен для решения проблем отрасли, включая кадровые вопросы. Одним из инвесторов уже выступил Эксимбанк Кореи, его вложения составили 136 млн долларов.

Кластер должен быть введен в эксплуатацию в конце 2024 года.