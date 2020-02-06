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  6 февраля 2020
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При аварии самолёта в Стамбуле пострадала гражданка Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, 5 февраля в 18.00 часов по местному времен при жесткой посадке самолета в аэропорту Сабиха Гёкчен пострадала гражданка Узбекистана Б.С.

Как сообщила пресс-служба МИДа, пострадавшая госпитализирована в клинику «Medikana».

По информации СМИ, самолет совершал внутренний авиарейс из Измира в Стамбул.

Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи соотечественнице.

Напомним, что ввиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

Число погибших выросло до трех человек, 179 получили ранения. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Предполагаемой причиной крушения пассажирского самолета считается плохая погода, заявил мэр города Экрем Имамоглу.

После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.

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