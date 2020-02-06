Представители пяти стран обсудили в Ашхабаде вопросы совместной борьбы с браконьерством на Каспии

CentralAsia (TM) - Согласование проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море обсудили руководители соответствующих министерств и профильных структур Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

В Ашхабаде 6 февраля завершилась встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств. Она была организована министерствами иностранных дел, экономики и финансов и Институтом Каспийского моря Туркменистана, сообщает Туркменпортал.

Документ, подготовку которого взяла на себя туркменская сторона, призван дополнить Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, подписанное на III Саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся в 2010 году в Баку (Азербайджан).

В соответствии с документом, создана межправительственная Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

Биологические ресурсы Каспийского моря отличаются большим разнообразием и хорошей продуктивностью. Оно содержит более 1500 видов обитателей, среди которых особую ценность представляют осетровые – белуга, осётр, стерлядь, севрюга, составляющие основу мирового запаса и генофонда, сохранившегося и воспроизводящегося на нашей планете.

Кроме того, здесь имеются популяции других ценных промысловых видов рыб – это вобла, сазан, судак, кутум, кефаль, лещ, килька, окунь, щука, сохранился каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее животное.

В настоящее время, помимо осетровых рыб, в список совместных водных биологических ресурсов стран региона включены несколько видов кильки и тюлени.

В ходе нынешнего трёхдневного совещания в туркменской столице эксперты продолжили процесс согласования проекта Протокола, призванного сформировать эффективный механизм борьбы с незаконным промыслом биоресурсов и пресечения браконьерства.

В рамках встречи каждая из сторон изложила свои предложения, направленные на решение одной из самых злободневных проблем природоохранной сферы. При этом особое внимание было уделено теме сохранения морских рыбных ресурсов, регулированию рыбопромысловой деятельности в акватории моря.

Обсуждая формы совместной борьбы с браконьерством, участники заседания подчеркнули важность тесного координации действий в этой сфере пограничных, правоохранительных, рыбоохранных и экологических служб прибрежных стран.

6-го февраля в Ашхабаде начнёт работу встреча представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта «Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море», сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.