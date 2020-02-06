Таджикистан решает вопрос о вывозе своих граждан из Ухани

CentralAsia (TJ) - Таджикистан решает вопрос о вывозе своих граждан из Ухани провинции Хубэй КНР, где зафиксирован очаг коронавируса нового типа, передает Avesta.



Как сообщил на встрече с журналистами в четверг в Душанбе министр здравоохранения и социальной защиты населения страны Насим Олимзод, вопрос о вывозе граждан РТ из Ухани решится сегодня, завтра.

По словам министра здравоохранения, данный вопрос находится под личным контролем президента страны. «В настоящее время в Ухани находятся 58 наших граждан», – подчеркнул Насим Олимзод.

«Сейчас ведутся переговоры на уровне правительств двух стран, решается, кто будет вывозить наших граждан – мы или китайская сторона», – добавил глава Минздрава.

В продолжении темы министр сообщил, что к сегодняшнему дню на карантине в связи с профилактикой нового коронавируса в инфекционных больницах страны находятся 645 человек, прибывших из Китая.

Это, в основном студенты, предприниматели, 47 из них граждане Китая, работающие в Таджикистане», – отметил Насим Олимзод.

«На 27 пограничных КПП и международных аэропортах введен строгий контроль, они оснащены необходимым диагностическим оборудованием», – добавил министр.

По данным Государственного комитета по здравоохранению КНР по состоянию на утро 6 февраля число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены 28018 человек, выписаны 1153.

Днем ранее официально сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 умерших.

По состоянию на полночь 5 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 28018 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3859 человек находятся в тяжелом состоянии, 563 умерли, 1153 человека выписаны из больниц”, – говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV.

Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.