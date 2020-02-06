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  6 февраля 2020
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Оперативная команда ГУЧС будет работать на пограничных пунктах для профилактики коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Оперативная группа во главе с первым заместителем руководителя Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям бригадным генералом Г.Ариунбуяном отправилась сегодня утром на пограничные контрольно-пропускные пункты.

Рабочая группа ознакомится с операциями, текущими ответными действиями по профилактике новой коронавирусной инфекции на пограничном контрольно-пропускном пункте Замын-Ууд в сомоне Замын-Ууд аймака Дорноговь, на пограничном контрольно-пропускном пункте Гашуунсухайт в сомоне Ханбогд и пограничном контрольно-пропускном пункте Шивээхурэн в сомоне Гурван-Тэс в аймаке Өмнөговь и пограничный контрольно-пропускной пункт Буянт-Ухаа в городе Улан-Батор. И команда также проверит готовность профессиональных организаций в предоставлении инструкций.

Рабочая группа также стремится обеспечить согласованность межсекторальных мероприятий, которые отвечают за выполнение решений, принятых правительством Монголии и Государственной чрезвычайной комиссией по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, обеспечивают их комплексным управлением и разрешают возникающие проблемы и создать условия на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

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