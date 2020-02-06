Среди пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле есть два казахстанца

CentralAsia (KZ) - По информации Генерального консульства Казахстана в Стамбуле, 5 февраля 2020 года в 18.00 часов по местному времени при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК. Они госпитализированы в клинику Фатих Султан Мехмет.



Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам.

Напомним, в аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После посадки самолет развалился на части и загорелся.