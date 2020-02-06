[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Среди пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле есть два казахстанца
Предыстория: В Стамбуле при посадке пассажирский самолет Boeing развалился на три части (фото, видео)

CentralAsia (KZ) -  По информации Генерального консульства Казахстана в Стамбуле, 5 февраля 2020 года в 18.00 часов по местному времени при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК. Они госпитализированы в клинику Фатих Султан Мехмет.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам.

Напомним, в аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После посадки самолет развалился на части и загорелся.

print
  • В Казахстане в 2020 ожидается открытие 14 новых маршрутов в режиме открытого неба
  • Спасибо монголам за их доброту и поддержку, - новый посол КНР
  • Кувейт поможет развитию туристической инфраструктуры в монгольском аймаке Хэнтий



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com