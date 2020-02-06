Главы МИД Узбекистана и Турции провели встречу в Баку

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Баку для участия в заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), 5 февраля встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся обмен мнениями относительно актуальной узбекско-турецкой повестки дня, хода подготовки к совместным мероприятиям в текущем году, сообщила пресс-служба МИДа.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в многосторонних форматах. В этой связи подтверждена заинтересованность в наращивании диалога в рамках Тюркского совета.

На встрече министры также обсудили международную и региональную проблематику.