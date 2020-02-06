Появилось видео жесткой посадки самолета Pegasus в стамбульском аэропорту. Среди пострадавших есть более 5 граждан Центральной Азии

- Азия и мир, происшествия
- 13:56, 06 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Появилось видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен. Его опубликовало турецкое издание DHA.
Самолет Boeing 737-800 выполнял регулярный внутренний рейс из Измира. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на три части. В результате этого самолет загорелся, но пламя было быстро потушено прибывшими на место пожарными.
Число погибших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек, 179 получили ранения.
Из Центральной Азии среди пострадавших двое кыргызстанцев, двое казахстанцев, одна гражданка Узбекистана и граждане Туркменистана. Их количество неизвестно.
Предполагаемой причиной крушения пассажирского самолета считается плохая погода, заявил мэр города Экрем Имамоглу.