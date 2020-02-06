[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Появилось видео жесткой посадки самолета Pegasus в стамбульском аэропорту. Среди пострадавших есть более 5 граждан Центральной Азии

CentralAsia (CA) -  Появилось видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен. Его опубликовало турецкое издание DHA.

Самолет Boeing 737-800 выполнял регулярный внутренний рейс из Измира. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на три части. В результате этого самолет загорелся, но пламя было быстро потушено прибывшими на место пожарными.

Число погибших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек, 179 получили ранения.

Из Центральной Азии среди пострадавших двое кыргызстанцев, двое казахстанцев, одна гражданка Узбекистана и граждане Туркменистана. Их количество неизвестно.

Предполагаемой причиной крушения пассажирского самолета считается плохая погода, заявил мэр города Экрем Имамоглу.

print
  • В Омской области уничтожили 400 кг мяса незаконно перемещаемого из Казахстана
  • Количество интернет-пользователей в Узбекистане составляет 22 млн
  • Самолет с 250 эвакуированными узбекистанцами прилетел из Пекина (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com