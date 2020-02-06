Поставки автомобилей Equinox в Узбекистан задержатся из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Компания UzAuto Motors предупредила, что в связи с последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox может из-за нехватки производимых деталей в Китае. Об этом сообщается на сайте компании.

Поставка автомобилей Equinox может задержаться до изменения ситуации в регионе, связанной с эпидемией, — отмечается в сообщении.

«Многие производители автомобилей в связи с нехваткой производимых деталей в Китае, поставки которых прервались из-за коронавируса, приостановили производство на своих заводах на неопределенный срок. В связи с данной чрезвычайной ситуацией поставка автомобилей Chevrolet Equinox может задержаться до изменения ситуации в регионе, связанной с эпидемией», — говорится в сообщении.

Компания принесла извинения за временные неудобства и выразила надежду на понимание покупателей.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены 28018 человек, выписаны 1153, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.

Напомним, во вторник и среду в Ташкент из Уханя и Пекина были доставлены двумя чартерными рейсами в общей сложности 334 человека, в том числе пять граждан Казахстана. Все они размещены на период карантина в специально подготовленных медицинских учреждениях.