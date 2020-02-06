Москва попросила остановить путешествия трансмонгольских поездов до Пекина

CentralAsia (MNG) - Москва попросила остановить путешествия трансмонгольских поездов до Пекина. Это международный поезд, действующий по направлению Москва – Улан-Батор, и затем до Пекина.

Официальные представители Министерства здравоохранения, Министерства дорожного и транспортного развития (МПТР), Главного агентства специальной инспекции и Национального агентства полиции провели сегодня пресс-брифинг о текущем состоянии коронавирусной инфекции и мерах по её профилактике.

Начальник отдела мониторинга, инспекции, оценки и внутреннего аудита МПТР Энхболд сообщил, что три рейса, которые планируется выполнить 28, 29 и 30 января, и еще два рейса - 20 февраля и 2 марта 2020 года, были отменены.

Поезд курсирует в Китай каждый день, кроме воскресенья.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 6 февраля, по запросу Российской Федерации были прекращены железнодорожные пассажирские перевозки № 3 и № 4 по маршруту Пекин-Улан-Батор-Москва. Чиновники также предупредили монгольских пассажиров, чтобы они не ездили в Китай по воздушным и железным дорогам.

Если у гражданина есть срочная необходимость путешествовать, ему необходимо получить разрешение Главного управления охраны границ Монголии.