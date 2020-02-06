Впервые в Европе состоялась конференция под названием «Выход и решение развития Монголии»

CentralAsia (MNG) - 1 января в Мюнхене состоялась научная конференция «Итоги и решения для развития Монголии», под эгидой пятого президента Монголии Х. Баттулга.

Конференция была организована Советом филиала Союза молодежи Монголии в Германии, Фондом Ханса Зайделя и Фондом Отгонбаяра.

В мероприятии приняли участие более 100 гостей, делегатов и более 50 организаторов из более чем 10 стран ЕС.

Конференция проходила в два этапа, в последнем туре было отобрано 6 работ участников и обсуждены темы из каждого филиала. Жюри состояло из 7 монгольских и немецких сотрудников и было очень честным и прозрачным. Судьи определили победителей по восьми ключевым показателям.

К ним относятся:

1. Цель исследования

2. Методология исследования

3. Обоснование темы

4. Состояние изучения темы и статистка

5. Речевые навыки

6. Результаты исследований и их значение

7. Пути и итоги решения

8. Были учтены показатели финансово-экономического расчета.

Судьи подчеркнули, что участники первых трех мест были очень конкурентоспособны с точки зрения почти равных очков.

Первое место занял доклад Э.Долгиона«Будущее Монголии в животноводстве». 2-е место — «Технологические исследования снижения загрязнения воздуха с использованием возобновляемых источников энергии», Г. Мөнхшатар и третье место — «Некоторые вопросы правового регулирования, призывающие суд использовать закон о примирении в семейных спорах», молодой юристки С. Байгаль.

В ходе конференции был проведен синхронный перевод на немецкий и монгольский языки на высоком профессиональном уровне.

Самый главный вклад в организации конференции внесла Н.Солонго — монголка и представитель гражданского собрания Баварии. А также она является местным председателем Союза молодежи партии Христианско-социального союза в Баварии.