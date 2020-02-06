Каков рост ловли рыб в Узбекистане с 2010 по 2019 годы?

// Turmush

CentralAsia (UZ) - В 2019 году в Узбекистане по указу президента Шавката Мирзиёева было создано 14 свободных экономических зон, в том числе и рыбное хозяйство «Сырдарья».

Целью свободной экономической зоны является обеспечение, решение стратегических задач развития государства, решение внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. Продукция СЭЗ освобождена от таможенной пошлины.

На 2010 год по всей Республике было уловлено 8 784,0 тонн рыбы, на 2019 год эта цифра увеличилась практически в 10 раз и составляет 90 984,3 тонн.

По данным Государственного Комитета по статистике, рост по улову рыбы, в том числе за счет созданных Рыбных хозяйств увеличился в разы: