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  6 февраля 2020
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Каков рост ловли рыб в Узбекистане с 2010 по 2019 годы?
// Turmush

CentralAsia (UZ) -  В 2019 году в Узбекистане по указу президента Шавката Мирзиёева было создано 14 свободных экономических зон, в том числе и рыбное хозяйство «Сырдарья».

Целью свободной экономической зоны является обеспечение, решение стратегических задач развития государства, решение внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. Продукция СЭЗ освобождена от таможенной пошлины.

На 2010 год по всей Республике было уловлено 8 784,0 тонн рыбы, на 2019 год эта цифра увеличилась практически в 10 раз и составляет 90 984,3 тонн.

По данным Государственного Комитета по статистике, рост по улову рыбы, в том числе за счет созданных Рыбных хозяйств увеличился в разы:

2010

2015

2018-2019

Узбекистан

8 784,0

59 851,5

90 984,3

Республика Каракалпакстан

584,0

3 410,0

9 856,7

области:

Андижанская

498,0

2 535,0

10 224,0

Бухарская

433,0

1 951,0

3 737,9

Джизакская

577,0

10 850,3

7 151,5

Кашкадарьинская

435,0

3 151,0

4 796,1

Навоийская

1 093,0

5 610,1

10 882,4

Наманганская

400,0

2 733,0

5 360,0

Самаркандская

81,0

1 839,0

4 006,1

Сурхандарьинская

194,0

1 911,0

3 815,9

Сырдарьинская

25,0

1 822,0

5 375,9

Ташкентская

1 425,0

11 557,1

9 867,2

Ферганская

485,0

4 025,0

6 430,3

Хорезмская

2 554,0

8 457,0

9 480,3

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