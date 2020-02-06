Каков рост ловли рыб в Узбекистане с 2010 по 2019 годы?

- Узбекистан, экономика
- 15:24, 06 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В 2019 году в Узбекистане по указу президента Шавката Мирзиёева было создано 14 свободных экономических зон, в том числе и рыбное хозяйство «Сырдарья».
Целью свободной экономической зоны является обеспечение, решение стратегических задач развития государства, решение внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. Продукция СЭЗ освобождена от таможенной пошлины.
На 2010 год по всей Республике было уловлено 8 784,0 тонн рыбы, на 2019 год эта цифра увеличилась практически в 10 раз и составляет 90 984,3 тонн.
По данным Государственного Комитета по статистике, рост по улову рыбы, в том числе за счет созданных Рыбных хозяйств увеличился в разы:
|
|
2010
|
2015
|
2018-2019
|
Узбекистан
|
8 784,0
|
59 851,5
|
90 984,3
|
Республика Каракалпакстан
|
584,0
|
3 410,0
|
9 856,7
|
области:
|
|
|
|
Андижанская
|
498,0
|
2 535,0
|
10 224,0
|
Бухарская
|
433,0
|
1 951,0
|
3 737,9
|
Джизакская
|
577,0
|
10 850,3
|
7 151,5
|
Кашкадарьинская
|
435,0
|
3 151,0
|
4 796,1
|
Навоийская
|
1 093,0
|
5 610,1
|
10 882,4
|
Наманганская
|
400,0
|
2 733,0
|
5 360,0
|
Самаркандская
|
81,0
|
1 839,0
|
4 006,1
|
Сурхандарьинская
|
194,0
|
1 911,0
|
3 815,9
|
Сырдарьинская
|
25,0
|
1 822,0
|
5 375,9
|
Ташкентская
|
1 425,0
|
11 557,1
|
9 867,2
|
Ферганская
|
485,0
|
4 025,0
|
6 430,3
|
Хорезмская
|
2 554,0
|
8 457,0
|
9 480,3