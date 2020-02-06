Какой из регионов Узбекистана больше всех потребляет электроэнергию?

- Узбекистан, экономика
- 15:54, 06 февраля 2020
- Просмотров: 474
CentralAsia (UZ) - Какое количество электроэнергии потребляет население Узбекистана в 33,9 млн. человек? На 2016 год количество потребляемой энергии составило 57605,2 млн. кВт. Ч., на 2018-2019 года эта цифра увеличилась до 62895,5млн. кВт.Ч. по стране.
Наиболее оснащенными, обеспеченными электроэнергией стали Ташкентский, Навоийский, Сурхандарьинский и Кашкадарьинский регионы их оснащенность электроэнергией по отношению к 2016 году увеличилась в среднем почти в 1,5 раза.
Государственный Комитет по статистике Узбекистана опубликовал следующие данные по оснащённости, электроэнергией, населения по регионам:
|
Наименование региона
|
2016
|
2017
|
2018-2019
|
|
|
|
|
Всего:
|
|
|
|
Узбекистан
|
57605,2
|
60180,8
|
62895,5
|
Обеспечение электроэнергией (отпущено абонентам)
|
млн. кВт. Ч
|
Республика Узбекистан
|
45058,8
|
46746,3
|
60744,8
|
Республика Каракалпакстан
|
1041,9
|
1088,7
|
1578,3
|
области:
|
|
|
|
Андижанская
|
2406,3
|
2639,5
|
3975,4
|
Бухарская
|
2580,3
|
2678,2
|
3338,8
|
Джизакская
|
1518,8
|
1581,4
|
2177,8
|
Кашкадарьинская
|
4857,6
|
5116,1
|
5561,3
|
Навоийская
|
6895,0
|
7002,6
|
7431,4
|
Наманганская
|
2612,9
|
2789,6
|
3898,9
|
Самаркандская
|
2947,5
|
3247,8
|
4425,8
|
Сурхандарьинская
|
2148,1
|
2230,9
|
5653,0
|
Сырьдарьинская
|
1177,3
|
1159,4
|
1455,1
|
Ташкентская
|
6981,3
|
7235,1
|
8868,5
|
Ферганская
|
3829,4
|
3534,0
|
4965,3
|
Хорезмская
|
1090,6
|
1118,1
|
1799,3
|
г. Ташкент
|
4971,7
|
5325,0
|
5615,8