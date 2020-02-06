Какой из регионов Узбекистана больше всех потребляет электроэнергию?

CentralAsia (UZ) - Какое количество электроэнергии потребляет население Узбекистана в 33,9 млн. человек? На 2016 год количество потребляемой энергии составило 57605,2 млн. кВт. Ч., на 2018-2019 года эта цифра увеличилась до 62895,5млн. кВт.Ч. по стране.

Наиболее оснащенными, обеспеченными электроэнергией стали Ташкентский, Навоийский, Сурхандарьинский и Кашкадарьинский регионы их оснащенность электроэнергией по отношению к 2016 году увеличилась в среднем почти в 1,5 раза.

Государственный Комитет по статистике Узбекистана опубликовал следующие данные по оснащённости, электроэнергией, населения по регионам: