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  6 февраля 2020
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Какой из регионов Узбекистана больше всех потребляет электроэнергию?

CentralAsia (UZ) -  Какое количество электроэнергии потребляет население Узбекистана в 33,9 млн. человек? На 2016 год количество потребляемой энергии составило 57605,2 млн. кВт. Ч., на 2018-2019 года эта цифра увеличилась до 62895,5млн. кВт.Ч. по стране.

Наиболее оснащенными, обеспеченными электроэнергией стали Ташкентский, Навоийский, Сурхандарьинский и Кашкадарьинский регионы их оснащенность электроэнергией по отношению к 2016 году увеличилась в среднем почти в 1,5 раза.

Государственный Комитет по статистике Узбекистана опубликовал следующие данные по оснащённости, электроэнергией, населения по регионам:

Наименование региона

2016

2017

2018-2019

Всего:

Узбекистан

57605,2

60180,8

62895,5

Обеспечение электроэнергией (отпущено абонентам)

млн. кВт. Ч

Республика Узбекистан

45058,8

46746,3

60744,8

Республика Каракалпакстан

1041,9

1088,7

1578,3

области:

Андижанская

2406,3

2639,5

3975,4

Бухарская

2580,3

2678,2

3338,8

Джизакская

1518,8

1581,4

2177,8

Кашкадарьинская

4857,6

5116,1

5561,3

Навоийская

6895,0

7002,6

7431,4

Наманганская

2612,9

2789,6

3898,9

Самаркандская

2947,5

3247,8

4425,8

Сурхандарьинская

2148,1

2230,9

5653,0

Сырьдарьинская

1177,3

1159,4

1455,1

Ташкентская

6981,3

7235,1

8868,5

Ферганская

3829,4

3534,0

4965,3

Хорезмская

1090,6

1118,1

1799,3

г. Ташкент

4971,7

5325,0

5615,8

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