В Ташкенте судят братьев-предпринимателей, которых хвалил Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - В Сергелийском районном суде города Ташкента по уголовным делам 4 февраля начался суд по делу 34-летнего предпринимателя Эльдора Миралиева, младшего брата предпринимателя-птицевода Ойбека Миралиева, известного в бизнес-кругах по прозвищу «Ойбек-Фаберже».

Согласно обвинительному заключению, Эльдор Миралиев обвиняется в «грабеже» и «мошенничестве», сообщает centralasian.org.

Как говорится в обвинительном заключении, состоящем из 70 страниц, Эльдор Миралиев путем мошенничества присвоил имущество семьи предпринимателя Гафура Рахимова и других лиц общей стоимостью в несколько миллионов долларов, в том числе автомобиль марки «Mercedes-Benz Maybaсh», стоимость которого составляет 200 тысяч долларов.

Один из родственников Эльдора Миралиева заявил, что «он оказался жертвой разногласий, возникших между предпринимателем Гафуром Рахимовым и президентом Шавкатом Мирзияевым».

По словам ташкентского журналиста Абдурахмана Ташанова, участвовавшего в судебном процессе по делу Эльдора Миралиева, в первый день процесса суд заслушал показания еще одного предпринимателя Шерзодходжы Аббасходжаева. (Брат Эльдора Миралиева Ойбек Миралиев также является фигурантом данного уголовного дела, однако в начавшемся 4 февраля суде рассматривается только дело Эльдора Миралиева).

Шерзодходжа Аббасходжаев, который заявил в суде, что «Эльдор Миралиев обманным путем присвоил принадлежавшие ему 300 тысяч долларов», является сыном покойного высокопоставленного узбекского чиновника Алишера Азизходжаева. Однако родственники Эльдора Миралиева утверждают, что взамен этой суммы Шерзодходжа Аббасходжаев получил от Миралиева «квартиру в Сочи и несколько дорогих авто». Адвокат Эльдора Миралиева сообщил, что предоставил суду все доказательства того, что его подзащитный покрыл все долги перед Аббасходжаевым, отдав ему свое имущество.

Как утверждает один из родственников Эльдора Миралиева, попросивший не разглашать его имени, Эльдор Миралиев и его старший брат Ойбек Миралиев, ожидающий начала суда по своему делу, являлись близкими партнерами известного предпринимателя Гафура Рахимова.

Родственники братьев Миралиевых заявляют, что «Рахимов принес в жертву своих бизнес-партнеров после того, как не смог выполнить обещание, данное президенту Мирзиёеву».

Напомним, что 15 сентября 2016 года имя известного узбекского бизнесмена Гафура Рахимова было снято с ленты розыска представительства​ Интерпол в Узбекистане. В июле 2018 года МВД Узбекистана исключило Рахимова из списка разыскиваемых лиц, после чего он смог вернуться в страну.

Родственники братьев Миралиевых говорят, что в 2016 году Рахимов приезжал в Ташкент, чтобы установить тесные связи с лицами, близкими к бизнесу семьи президента Мирзиёева.

– Тогда Рахимов пообещал семье спасшего его президента Мирзиёева построить спорт-арену и президентскую школу. Спустя немного времени один из близких друзей президента, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратулла Рафиков спросил Гафура Рахимова, когда он построит обещанные главе государства объекты. И тогда Рахимов пожаловался Рафикову, что у него нет денег на строительство, что его бизнес-партнеры Эльдор и Ойбек Миралиевы обманным путем присвоили его деньги, – говорит один из родственников братьев Миралиевых.

Уголовное дело в отношении братьев Миралиевых было возбуждено в феврале 2019 года.

В декабре прошлого года адвокат братьев Миралиевых Ёкутхон Худоёрова говорила, что в ГУВД Ташкента, не найдя состава преступления в действиях ее подзащитных, решили закрыть дело. Однако 21 декабря Генпрокуратура заочно объявила в розыск Ойбека Миралиева, а 23 декабря его взяли под стражу.

– Уголовное дело в отношении моих подзащитных было возбуждено на основании заявления Лолы Рахимовой, жены его бывшего бизнес-партнера, предпринимателя Гафура Рахимова, а также его свояченицы Гузаль Камолходжаевой, – говорила адвокат братьев предпринимателей.

Интернет-издание Jahon.uz в прошлом году написало, что за арестом предпринимателя Ойбека Миралиева и его младшего брата Эльдора кроются интересы одного из крупных криминальных авторитетов Узбекистана.

Адвокат Худоёрова, ссылаясь на следственные материалы, говорила, что Ойбек Миралиев подозревается в присвоении 650 тысяч долларов США, полученных от продажи объекта недвижимого имущества сестры Лолы Рахимовой. Однако она уверена, что дело в отношении братьев Ойбека и Эльдора Миралиевых «полностью сфабриковано».

В течение последних десяти лет Ойбек Миралиев, известный в бизнес-кругах по прозвищам «Ойбек-яйцо», «Ойбек-Фаберже» и «Киндер сюрприз», считается основной фигурой в птицеводческом бизнесе Узбекистана. Напомним, что в 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил птицеводческий комплекс братьев Миралиевых в Ташкенте и похвалил братьев-предпринимателей за проделанную работу.