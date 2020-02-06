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  6 февраля 2020
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В соседних странах пройдут общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве энергетики Узбекистана 5 февраля состоялась встреча c делегацией Республики Казахстан во главе с министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в области мирного использования атомной энергии, сообщила пресс-служба минэнерго Узбекистана.

Стороны также затронули темы сотрудничества в области развития совместных усилий в информационной сфере и оценки воздействия на окружающую среду, а также экологии.

Детально была представлена информация о ходе реализации проекта по сооружению АЭС в Республике Узбекистан, о принимаемых мерах по реализации государственной ядерно-энергетической программы в целом и созданию ядерной инфраструктуры, а также по имплементации международных правовых инструментов в сфере ядерной безопасности.

Кроме этого, сообщено, что согласно международным нормам и требованиям МАГАТЭ в ближайшее время ожидается проведение общественных слушаний на территории Узбекистана и сопредельных странах, в том числе в Казахстана по Оценке воздействия на окружающую среду деятельности по размещению сооружений и эксплуатации Узбекской АЭС.

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