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  6 февраля 2020
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В Коканде мужчина в ходе ссоры в ресторане выстрелил в трех человек

CentralAsia (UZ) -  В городе Коканде, в Ферганской области, совершено преступление с применением огнестрельного оружия.

6 февраля текущего года в 00:10 ночи в чайхане на улице Генерала Узокова в Коканде гражданин Ж.Ж. разругался с гражданином Б.М. и его двумя сообщниками.

По словам начальника отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Хаёта Шамсутдинова, Ж.Ж. выстрелил из ружья в Б.М. и его партнеров и скрылся с места происшествия.

Для определения тяжести травм была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, р» статьи 25, 97 Уголовного кодекса.

Идёт расследование.

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