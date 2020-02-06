В Коканде мужчина в ходе ссоры в ресторане выстрелил в трех человек
- Узбекистан, происшествия
- 16:54, 06 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В городе Коканде, в Ферганской области, совершено преступление с применением огнестрельного оружия.
6 февраля текущего года в 00:10 ночи в чайхане на улице Генерала Узокова в Коканде гражданин Ж.Ж. разругался с гражданином Б.М. и его двумя сообщниками.
По словам начальника отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Хаёта Шамсутдинова, Ж.Ж. выстрелил из ружья в Б.М. и его партнеров и скрылся с места происшествия.
Для определения тяжести травм была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, р» статьи 25, 97 Уголовного кодекса.
Идёт расследование.