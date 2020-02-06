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  6 февраля 2020
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Стало известно о состоянии пострадавших казахстанцев в Стамбуле

CentralAsia (KZ) -  Стало известно о состоянии пострадавших казахстанцев в Стамбуле.

По информации турецкой стороны, предоставленной казахстанскому консулу, один из пострадавших граждан РК, ввиду незначительных травм, отказался от госпитализации и выписался после осмотра врачей. Второго нашего гражданина, который также получил незначительные травмы, выписали сегодня, после недолгого лечения, сообщает МИД РК.

Самолет Boeing 737-800 выполнял регулярный внутренний рейс из Измира. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на три части. В результате этого самолет загорелся, но пламя было быстро потушено прибывшими на место пожарными.

Число погибших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек, 179 получили ранения.
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