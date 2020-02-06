КЧС: Порядка четверти миллиона жителей Таджикистана проживают в зонах первостепенного риска

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане выявлены 1 тыс. 471 зона риска, в которых могут произойти стихийные бедствия, передает Азия-Плюс.

Из них 639 считаются зонами первостепенного риска, сказал сегодня журналистам глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики генерал-лейтенант Рустам Назарзода.

Он подчеркнул, что в этих зонах проживает свыше 224 тыс. населения страны.

«По нашим данным в этих зонах очень высоки прогнозы схода земель, лавин, камнепадов, селевых потоков и других стихийных бедствий», - подчеркнул Назарзода.

По его словам, правительство страны намерено постепенно вывести из этих зон население и их имущества, переселив их в другие места в рамках реализации программы внутренней миграции.

Зонами первостепенного риска признаны в Душанбе 6 зон, в ГБАО - 115, в Хатлоне - 46, в Согде, Раште и Гиссарской долине - порядка 500.