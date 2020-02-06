[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Акции Tesla упали на 17% из-за приостановки производства Model 3 в Китае

CentralAsia (CA) -  На торгах биржи Nasdaq 5 февраля, акции Tesla упали на 17% после того, как вице-президент компании предупредил, что февральские поставки Model 3 с завода в Шанхае временно задерживаются из-за распространения коронавируса в Китае, передает "Ъ".

Вице-президент Tesla Тао Линь в своем сообщении в соцсети Weibo также добавил, что компания возобновит производство Model 3 на шанхайском заводе, как только ситуация с распространением вируса улучшится.

Резкому падению акций Tesla предшествовали два дня активного роста. В понедельник акции производителя взлетели на 20%, установив новый рекорд. А во вторник поднялись еще на 14%, как реакция на публикацию несколькими днями ранее квартальной отчетности. В целом за последние полгода акции Tesla выросли более чем на 200%.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что влияние эпидемии коронавируса на бизнес компании должно быть отражено в квартальной отчетности производителя. «При ожиданиях выпуска трех тысяч Model 3 в неделю в стране, которая остается закрытой из-за коронавируса, мы считаем, что вероятен пересмотр планов на первый квартал, и это должно отразиться на оценке компании»,— отметил аналитик Canaccord Джед Доршеймер.

print
  • Спасибо монголам за их доброту и поддержку, - новый посол КНР
  • В Турции 33 человека погибли из-за схода лавины, пытаясь найти пропавших после схода предыдущей лавины
  • Какова численность населения Узбекистана в городской и сельской местности?



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com