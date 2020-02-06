Акции Tesla упали на 17% из-за приостановки производства Model 3 в Китае

CentralAsia (CA) - На торгах биржи Nasdaq 5 февраля, акции Tesla упали на 17% после того, как вице-президент компании предупредил, что февральские поставки Model 3 с завода в Шанхае временно задерживаются из-за распространения коронавируса в Китае, передает "Ъ".

Вице-президент Tesla Тао Линь в своем сообщении в соцсети Weibo также добавил, что компания возобновит производство Model 3 на шанхайском заводе, как только ситуация с распространением вируса улучшится.

Резкому падению акций Tesla предшествовали два дня активного роста. В понедельник акции производителя взлетели на 20%, установив новый рекорд. А во вторник поднялись еще на 14%, как реакция на публикацию несколькими днями ранее квартальной отчетности. В целом за последние полгода акции Tesla выросли более чем на 200%.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что влияние эпидемии коронавируса на бизнес компании должно быть отражено в квартальной отчетности производителя. «При ожиданиях выпуска трех тысяч Model 3 в неделю в стране, которая остается закрытой из-за коронавируса, мы считаем, что вероятен пересмотр планов на первый квартал, и это должно отразиться на оценке компании»,— отметил аналитик Canaccord Джед Доршеймер.