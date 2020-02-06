Мигранту из Таджикистана, которому москвич выстрелил в голову и выбил глаз, присудили 1,3 млн рублей компенсации

CentralAsia (TJ) - Черемушкинский районный суд Москвы присудил компенсацию в 1,3 млн рублей гражданину Таджикистана Сулаймона Саидову, передает Радио Озоди.

8 апреля 2016 года на станции метро "Калужская" в Москве в Саидова выстрелил из травматического пистолета "Оса" 61-летний москвич Сергей Царев. Царев в момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения и сам спровоцировал конфликт с Саидовым: он требовал, чтобы Саидов вместе со своим племянником покинули вагон метро, потому что им "тут не место". Также он нецензурно бранился и называл их "черными обезьянами" и "черными жопами".

Саидов, следует из медицинского заключения, получил множественные повреждения головы и ранение в живот. Его правый глаз был контужен, впоследствии его пришлось ампутировать и заменить протезом, причем раз в год этот протез необходимо менять.

Царев скрылся с места происшествия, но позже был задержан. В августе 2018 года он был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Саидов также обратился в суд с гражданским иском к Цареву, намереваясь взыскать с него 300 тысяч рублей компенсации за медицинские расходы и 18 миллионов рублей компенсации морального вреда. Но суд после нескольких лет рассмотрения дела значительно снизил сумму компенсации и присудил таджикистанцу лишь 589 рублей компенсации материального ущерба и 750 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Саидов после нападения вернулся в Таджикистан: там он получает пособие по инвалидности – 113 сомони ($11,6). Адвокаты Саидова говорят, что присужденная компенсация (в случае, если Саидов ее все-таки сможет получить) еле-еле покроет понесенные затраты.