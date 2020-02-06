[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Пекине запретили ходить в рестораны большими компаниями, а школы Шанхая будут закрыты до марта

CentralAsia (CA) -  Власти Пекина запретили совместные групповые ужины в ресторанах города в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает NHK

Запрет был введен в среду. Власти также отдали распоряжения ресторанам и частным лицам отменить имеющиеся заказы на бронирование мест для групповых ужинов или перенести такие мероприятия. Людей, проживающих в сельской местности, просят не собираться крупными компаниями для празднований дней рождений и других событий.

Власти предупреждают о строгом наказании для тех, кто не будет соблюдать данный запрет.

Выходные по случаю лунного Нового года в Китае закончились, но многие рестораны по-прежнему закрыты. Владельцы беспокоятся, что их бизнес столкнется с новыми трудностями в связи с введением запрета на ужины для больших компаний.

Власти Шанхая в среду приняли решение не возобновлять работу школ в городе до конца февраля.

print
  • Глава МВД уволил 11 руководителей системы в Бухарской области
  • Таджикистан решает вопрос о вывозе своих граждан из Ухани
  • Монголия временно запретит ввоз курицы и мясных продуктов из КНР



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com