В Пекине запретили ходить в рестораны большими компаниями, а школы Шанхая будут закрыты до марта

CentralAsia (CA) - Власти Пекина запретили совместные групповые ужины в ресторанах города в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает NHK

Запрет был введен в среду. Власти также отдали распоряжения ресторанам и частным лицам отменить имеющиеся заказы на бронирование мест для групповых ужинов или перенести такие мероприятия. Людей, проживающих в сельской местности, просят не собираться крупными компаниями для празднований дней рождений и других событий.

Власти предупреждают о строгом наказании для тех, кто не будет соблюдать данный запрет.

Выходные по случаю лунного Нового года в Китае закончились, но многие рестораны по-прежнему закрыты. Владельцы беспокоятся, что их бизнес столкнется с новыми трудностями в связи с введением запрета на ужины для больших компаний.

Власти Шанхая в среду приняли решение не возобновлять работу школ в городе до конца февраля.