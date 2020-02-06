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  6 февраля 2020
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Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок и прорабатывает вопрос их закупки за рубежом из-за коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.

"Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай. В связи с чем правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закуп масок за рубежом у иностранных производителей в связи с неспособностью некоторых отечественных производителей обеспечить растущий спрос у населения", - цитирует его слова РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.

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