В Узбекистане медицинские маски подорожали в 5 раз (карта распространения коронавируса в мире)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отмечено резкое подорожание медицинских масок. Об этом пишут пользователи соцсетей.

"Белая медицинская маска 2000 сум ($0,2), чёрная 3000 сум ($0,3). Недавно их цена была 500 и 1000 сум ($0,05-$0,1) соответственно. Носить можно не более 2-х часов. Кто-нибудь контролирует цены? Такими темпами наши дети скоро, как в Китае, будут с баклашкой на голове ходить...", - пишет один из пользователей в группе в Facebook.

Напомним, что из Уханя и других районов Китая в Узбекистан эвакуировано несколько сотен узбекистанцев, в том числе граждане Казахстана.

Как сообщалось ранее, эвакуированные из Китая граждане, будут помещены в карантин на весь инкубационный период. По данным МИД, пассажиров из КНР поместят под карантин в медучреждениях Ташкента и столичной области. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По данным на 6 февраля, число смертей от заболевания в Китае возросло до 564 человек. Вылечились от вируса 1124 человека. Количество случаев заболевания увеличилось до 27636 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters.

На материковом Китае зафиксировано 562 смерти.

За последние сутки, сообщили органы здравоохранения Китая, умерли 73 человека.