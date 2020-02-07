Австралиец с подозрением на коронавирус изолирован в Монголии

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 6 февраля в Монгольском национальном центре инфекционных заболеваний были изолированы 7 человек с подозрением на коронавирус.. Среди них гражданин Австралии, прибывший в Улан-Батор 5 февраля рейсом из Сеула. В настоящее время в Японии зарегистрировано 45 случаев коронавируса.

По словам представителей здравоохранения, анализы монголки, изолированной в Дархане, показали отрицательный результат на коронавирус. Она была изолирована с симптомами кашля и давления на грудь.

Она прибыла в Улан-Батор 30 января рейсом из Сеула в Монголию и сразу же поехала в Дархан на личном автомобиле. Как стало позже известно, она была на Тайване с 7 по 30 января.