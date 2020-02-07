Правительство России выплатит 25 000 евро узбекскому иммигранту за пытки 11-летней давности

CentralAsia (UZ) - Правительство России выплатит 25 000 евро узбекскому мигранту, подвергнутому пыткам в полицейском участке Санкт-Петербурга в 2009 году. Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес решение об этом 4 февраля.

Жалобы Мумина Султанова в отношении российской полиции в правоохранительных органах России были отклонены четыре раза.

«Статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод нарушила материально-правовую базу, и суд постановил, что Султанов подвергался пыткам, находясь под стражей в полиции, и правительство не проводило эффективного расследования на основании их жалоб», - сказано в документе.

Судом установлено, что российское правительство должно выплатить 25 000 евро в полном объеме в течение трех месяцев после принятия решения. Согласно документу, российское правительство выплатит Узбекистану штраф в случае нарушения срока платежа.

Мумин Султанов, родившийся в 1977 году в Самарканде, был задержан петербургской полицией по подозрению в грабеже 3 сентября 2009 года. От Султанова, которого доставили в 47-й полицейский участок Фрунзенского РОВД города, потребовали в полиции признаться в совершении преступления.

Получив отказ, сотрудники милиции избили мигранта до полусмерти и пытали электрическим током. Позже в санкт-петербургской больнице № 109 зарегистрировали травмы на руках, шее, коленах и других частях тела Мумина Султанова. Левый глаз иммигранта распух от побоев.

С 31 марта 2010 года по 24 января 2011 года следственные органы четырежды отказывали Мумину Султанову в связи с обвинениями в возбуждении уголовного дела против полиции.

Дело трудового мигранта из Самарканда было передано в Европейский суд в мае 2019 года.

Российские адвокаты пытались в суде обвинить узбекского мигранта в том, что он не использовал все средства правовой защиты, доступные в России, и нарушил положения Конвенции о правах человека. В частности, защитники от российского правительства заявляли, что Султанов не обращался в российские суды после отказа в возбуждении уголовного дела.

Европейский суд не принял во внимание возражения стороны защиты и заявил, что "четырехкратный отказ в открытии уголовного дела не оставил смысла обращаться в суд".