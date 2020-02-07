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  7 февраля 2020
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США сообщили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове Касема ар-Райми

CentralAsia (CA) -  США провели операцию, в ходе которой был ликвидирован один из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" Касим ар-Райми. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном 6 февраля.

- По указанию президента Дональда Дж. Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим ар-Райми, основатель и лидер "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, - сообщили в Белом доме.

По словам Трампа, ликвидация террориста наносит удар по "Аль-Каиде и "приближает нас к искоренению угроз со стороны этой группировки для национальной безопасности" США.

- Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 90-х годах, работая в Афганистане на Осама бин Ладена. Во времена Райми "Аль-Каида на Аравийском полуострове" совершала непристойное насилие над мирными жителями в Йемене и стремилась осуществить многочисленные нападения на США и наши силы. Его смерть еще больше ухудшает состояние "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" и глобальное движение "Аль-Каиды", и это приближает нас к устранению угроз, которые эти группы представляют нашей национальной безопасности, - говорится в сообщении Белого дома.

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