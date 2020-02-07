Умер врач из Уханя, первым предупредившим об угрозе коронавируса

CentralAsia (CA) - Китайские средства массовой информации подтвердили смерть 34-летнегоЛи Вэнлианя, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov и сам им заразился. О смерти врача уже сообщали, но потом китайские СМИ эту новость удалили. По информации Би-би-си, это было сделано, чтобы контролировать подачу информации о смерти.

Смерть доктора подтвердила государственная газета "Женьминь Жибао".

Государственная англоязычная газета Global Times первой сообщила со ссылкой на данные больницы, что врач скончался, но позже было заявлено, что он находится в критическом состоянии.

Согласно первоначальным сообщениям, смерть доктора была зафиксирована в 21:30 по местному времени. Позже газета написала, что ему проводят экстракорпоральную мембранную оксигенацию, и надежда на спасение еще есть. Этот метод позволяет насыщать кровь больного кислородом даже если у него нарушено дыхание и поддерживать циркуляцию крови при остановившемся сердце.

Однако медики в больнице подтвердили Би-би-си, что после того, как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

Сообщение о смерти доктора в Global Times было удалено. Вместо этого газета написала, что у медика остановилось сердце, но его подключили к системе жизнеобеспечения. Согласно информации источников Би-би-си, чиновники пошли на такой шаг, чтобы контролировать подачу информации о состоянии Ли Вэнлианя.

С тех пор, как доктор Ли начал рассказывать о вспышке и своей болезни, он обрел большую популярность. Тысячи пользователей Weibo, китайского аналога "Твиттера", комментировали его посты о болезни, выражая ему поддержку. Некоторые называли Ли героем.

Ли Вэнлиань работал офтальмологом в одной из больниц Уханя. Еще в декабре 2019 года он заметил семь случаев неизвестного ему заболевания, возбудителем которого был вирус, похожий на коронавирус SARS.

30 декабря он предупредил своих коллег в групповом чате, а через четыре дня его вызвали в Управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он распространял ложь с целью подрыва общественного порядка.

В полиции тогда заявили, что под следствием за "распространение слухов" находятся восемь человек.

В конце января, когда вспышка вируса уже была в разгаре, Ли Вэнлиань опубликовал скан подписанного им документа в Weibo, китайском аналоге "Твиттера", и рассказал, что заражен сам.

Власти принесли врачу извинения. Однако от вируса ему излечиться не удалось.