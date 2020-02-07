Итоги социально-экономических показателей Монголии за 2019 год

CentralAsia (MNG) - Национальное статистическое управление (НСО) Монголии подготовило сводку всех социально-экономических изменений за 2019 год.

В отчете содержится информация об изменениях в период с января по декабрь 2019 года с точки зрения населения, занятости, социальных показателей, социального страхования и социального обеспечения, интеллектуальной собственности, образования, здравоохранения, погоды и качества воздуха, стихийных бедствий и несчастных случаев, преступлений, денег и кредитов, фондового рынка, государственный бюджет, торговля, цены на сырьевые товары, бизнес-реестр, сельское хозяйство и мировая экономика и зарубежные рынки.

Население достигло 3,3 млн

Население страны к концу 2019 года составило 3,3 миллиона человек по предварительным результатам, что предполагает рост на 1,9 процента или увеличение на 63,1 тысячи человек.

Коэффициент рождаемости на 1000 человек стал 24,3, коэффициент смертности стал 5,2, а общий коэффициент роста стал 19,1. Сообщается, что снижение рождаемости и смертности на 0,1 и 0,2 балла соответственно.

В 2019 году родилось 80 251 монгольских детей, из которых 2028 (2,5 процента) родились за границей. Коэффициент рождаемости на 1000 человек на 0,2–3,5 балла выше, чем в среднем по стране в городе Улан-Батор, в аймаках Баян-Өлгий, Ховд и Орхон, но ниже на 0,1–12,9 балла в других аймаках.

Из 17 195 человек, умерших в 2019 году, 72 человека (0,4 процента) умерли за пределами страны. Смертность на 1000 человек на душу населения выше, чем в среднем по стране, на 0,1–0,6 балла в городе Улан-Батор, в аймаках Хубсугул, Дорноговь, Сухбаатар, Архангай, Баянхонгор, Дундговь и Дорнод. С другой стороны, уровень смертности в Баян-Өлгий был таким же, как в среднем по стране, но ниже, чем на 0,2 пункта в остальных аймаках.

Безработица снизилась на 7%

Агентство по труду заявило, что в 2019 году 87 000 человек были зарегистрированы как безработные, а 27 200 человек нашли работу. В то время как число вновь зарегистрированных безработных сократилось на 6500 (6,9 процента), на 1600 (6,1 процента) больше людей нашли работу по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на декабрь 2019г число людей, ищущих работу, достигло 37 000 человек, из которых 56 процентов безработные и 44 процента ищут новую работу. Общее количество зарегистрированных безработных сократилось на 4200 человек (16,8 процента) по сравнению с 2018 годом и на 380 человек (1,8 процента) по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным НСО, большинство безработных составляют женщины (52,4 процента), а 1,7 процента из них живут с ограниченными возможностями. По образованию половина безработных имела диплом об общем образовании.

Основной причиной безработицы является увольнение, сообщили трудовые агентства. Около 10 100 человек зарегистрировались как новые безработные, из них 53,6% были уволены.

4600 иностранцев работают в Монголии по контракту

К концу 2019 года 4600 иностранцев из 95 стран работали по трудовому договору или работали добровольцами в Монголии.

Большинство из них - мужчины (82,5 процента) и остальные женщины.

Около 2100 иностранных граждан проживают в Улан-Баторе, 1300 в центральном регионе, 800 в восточном регионе, 300 в Хангайском регионе и 100 проживают в западном регионе.

По возрастной группе большинство работающих иностранцев (16,5 процента) имеют возраст от 45 до 49 лет, и лишь немногие (0,4 процента) моложе 20 лет. По секторам занятости 1800 человек работают в секторе добычи полезных ископаемых и разведки, 990 - в сфере образования, 759 - в оптовой и розничной торговле и услугах по ремонту автомобилей, 267 - в промышленности и 197 - в строительстве. Еще 156 иностранцев занимаются административной и вспомогательной деятельностью, 151 - перевозкой и хранением, 58 - в международной организации или представительстве, 56 - в сфере обслуживания и 2 000 - в других секторах.

Число иностранцев, работающих в Монголии, сократилось на 5800 человек с 3 квартала 2019 года.

Отчет показывает, что 36,2 процента всех иностранных работников в Монголии - китайцы, 8,8 процента - австралийцы, 7,1 процента - русские, 6,1 процента - корейцы, 5,3 процента - американцы, 4,3 процента - вьетнамцы, 3,7 процента - филиппинцы, 3,5 процента - африканцы, 2,8 процента - англичане, 2,8 процента - канадцы два процента - японцы, 1,9 процента - индусы, 1,5 процента - индонезийцы, остальные - другие граждане.

Деньги

Денежная масса (широкая денежная масса или М2) достигла 20,8 трлн тугриков в конце декабря 2019 года. Она увеличилась на 1,3 трлн тугриков (6,8%) в годовом исчислении. (Денежная масса, или денежное предложение, — совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и безналичных средств на счетах, которыми располагают физические и юридические лица и государство).

Это улучшение было вызвано увеличением сбережений в тугруме на 923 млрд.тугриков и экономией в иностранной валюте на 464,2 млрд.тугриков.

В декабре выпущенная в обращение валюта составила 897,4 млрд.тугриков, что на 37,2 млрд.тугриков (4,3 процента) больше, чем в предыдущем месяце, и на 71,2 млрд.тугриков (7,4 процента) меньше, чем в предыдущем году.

Кредитование

Непогашенные кредиты на конец декабря составили 18,1 трлн тугриков, что на 870,4 млрд тугриков (5,1%) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В то время как просроченные кредиты на конец 2019 года составили 824 млрд.тугриков, объем необслуживаемых кредитов в банковской системе достиг 1,8 трлн.тугриков. Просроченные кредиты сократились на 14,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 24,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Необслуживаемые кредиты были сокращены на 4,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, но выросли на 2,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Внешняя торговля

Монголия наторговала со 155 странами, а общий внешнеторговый оборот достиг $13,7 млрд, увеличившись на $860,6 млн. (6,7 процента).

Экспорт составил $7,6 млрд, а импорт - $6,1 млрд, увеличившись на 8,7 процента и 8 процентов соответственно.

В декабре было экспортировано продукции на $564,2 млн и импортировано продукции на $543,6 млн, что привело к увеличению профицита на $20,5 млн.долларов США, увеличившись на $12,9 млн.

Монголия торговала в основном с Китаем и Россией. Товарооборот с Китаем за последние 12 месяцев составил $6,1 млн, а товарооборот с Россией - $2,06 млн.

Основными партнерами-импортерами были Китай, на которые пришлось 33,6 процента; Россия, на которую приходится 28,2 процента; Япония, на которую приходится 9,6 процента; США, на которые приходится 4,7 процента; и Южная Корея, на которые приходится 4,4 процента.

Хотя более половины импорта из России составляли нефтепродукты, почти 61 процент всего импорта из Японии составляли легковые автомобили, а 14 процентов импорта из Китая составляли грузовые автомобили.