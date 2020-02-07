[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США отменят поправку Джексона-Вэника для Узбекистана, если страна вступит в ВТО

CentralAsia (UZ) -  Конгресс США отменит поправку Джексона-Вэника для Узбекистана при условии вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое заявление сделал посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм.

Данная поправка была принята в 1974 году. Она вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия документа стало отсутствие в СССР свободы эмиграции. На сегодняшний день поправка формально продолжает действовать в отношение Узбекистана.

Дипломат согласился, что данная поправка является «пережитком прошлого». По его словам, в нынешние времена свобода иммиграции существует в Узбекистане и других частях региона, пишет gazeta.uz.

— Это еще одна причина, по которой Узбекистану следует настойчиво добиваться членства в ВТО, — подчеркнул Розенблюм.

Напомним, в конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. Два года спустя узбекская сторона передала в организацию обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в ВТО.

print
  • Вступили в силу новые правила получения Шенгенской визы для граждан Туркменистана
  • Мамин провел IV заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС
  • С 1 февраля в Алматы тариф на водоснабжение для населения снижен на 4%



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com