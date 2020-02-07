США отменят поправку Джексона-Вэника для Узбекистана, если страна вступит в ВТО

CentralAsia (UZ) - Конгресс США отменит поправку Джексона-Вэника для Узбекистана при условии вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое заявление сделал посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм.

Данная поправка была принята в 1974 году. Она вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия документа стало отсутствие в СССР свободы эмиграции. На сегодняшний день поправка формально продолжает действовать в отношение Узбекистана.

Дипломат согласился, что данная поправка является «пережитком прошлого». По его словам, в нынешние времена свобода иммиграции существует в Узбекистане и других частях региона, пишет gazeta.uz.

— Это еще одна причина, по которой Узбекистану следует настойчиво добиваться членства в ВТО, — подчеркнул Розенблюм.

Напомним, в конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. Два года спустя узбекская сторона передала в организацию обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в ВТО.