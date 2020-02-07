США отменят поправку Джексона-Вэника для Узбекистана, если страна вступит в ВТО

- Узбекистан, общество
- 10:10, 07 февраля 2020
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- Обновлено: 10:22, 07 февраля 2020 English
CentralAsia (UZ) - Конгресс США отменит поправку Джексона-Вэника для Узбекистана при условии вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое заявление сделал посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм.
Данная поправка была принята в 1974 году. Она вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия документа стало отсутствие в СССР свободы эмиграции. На сегодняшний день поправка формально продолжает действовать в отношение Узбекистана.
Дипломат согласился, что данная поправка является «пережитком прошлого». По его словам, в нынешние времена свобода иммиграции существует в Узбекистане и других частях региона, пишет gazeta.uz.
— Это еще одна причина, по которой Узбекистану следует настойчиво добиваться членства в ВТО, — подчеркнул Розенблюм.
Напомним, в конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. Два года спустя узбекская сторона передала в организацию обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в ВТО.