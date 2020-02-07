Террористы, напавшие на велотуристов в Таджикистане, получали деньги через «Золотую корону», - зампредседатель Нацбанка РТ

CentralAsia (TJ) - Первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев собщил, что платежная система «Золотая корона» не отвечает всем предъявляемым требованиям и что денежные средства, которые использовались террористами, от рук которых в июле 2018 года в Дангаре погибли иностранные туристы, переводились через систему «Золотая корона». передает Радио Озоди.

29 июля 2018 года автомобиль, в котором находились террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда злоумышленники напали на велотуристов с топорами и ножами. В теракте погибли четверо иностранцев, двое получили тяжелые увечья.

«К сожалению, механизм контроля за переводом денежных переводов также не был должным образом налажен» - сказал Нуралиев.

Национальный банк Таджикистана заявил, что целью создания Национального процессингового центра по денежным переводам является обеспечение прозрачности и защита денежных переводов мигрантов и, несмотря на недовольство общественности, он не собирается приостанавливать деятельность этого центра.

Руководство Нацбанка в части подключения «Золотой короны» заявило, что эта система денежных переводов будет подключена к процессинговому центру Национального банка только в том случае, если найдет какой-либо банк, который возьмет на себя все риски, связанные с этой системой.

Напомним, что Национальный процессинговый центр (НПЦ) при Нацбанке Таджикистана по переводу денежных средств начал работать с 3 декабря, и после этого многие мигранты стали испытывать сложности при переводе денег в Таджикистан.

Вопросы деятельности Национального процессингового центра вызвало 5 февраля жаркую дискуссию между журналистами, присутствовавшими на пресс-конференции Нацбанка, с его руководителями. Главным вопросом большинства присутствовавших журналистов заключался в том, почему система «Золотая корона», которая до начала работы НЦП переправляла до 82 процентов денежных переводов из России в Таджикистан, до сих пор не подключена к этому центру.

Джамолиддин Нуралиев в ответ на вопрос Радио Озоди сказал, что начало деятельности Национального процессингового центра является «одной из выдающихся реформ в истории правительства» и до начала деятельности НЦП защита прав потребителей осуществлялась не на должном уровне.

По его словам, при этом преследовалось достижение трех целей: предупреждение обвала банковской системы, защита прав потребителей и предотвращение поступления в Таджикистан денежных переводов, направленных на финансирование терроризма.

Раскритиковав систему «Золотая корона», первый заместитель председателя Нацбанка заявил, что эта система с учетом большого объема денежных переводов, проходивших через нее, имела все рычаги для того, чтобы в одни день дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране.

Руководство «Золотой короны» на эту критику свою точку зрения пока не высказало.