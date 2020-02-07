Монгольская актриса, сыгравшая 41 год назад в первом местном фантастическом фильме, сейчас работает в посольстве

CentralAsia (MNG) - 41 год назад, в 1979 году, режиссер П. Цогзол монгольской кинемотографии встретил на улице молодую девушку. Это была ученица 9-го класса средней школы — Ц.Сайнсанаа.

Режиссер ей предложил одну из главных ролей в киностудии «Монголкино нэгтгэл», в первом фантастическом кино «Бушхуугийн улгэр» - («Сказка о Бушхуу»).

Как вспоминает Ц.Сайнсанаа, будучи школьнице и потрясенная неожиданным предложением, ответила режиссеру: «Спрошу у родителей». Позже эта девочка сыграла хозяйку природы - Луса в фильме.

Лус и Савдаг – это древние понятия монголов. Издревле монголы считали и считают до сих пор, что все на свете имеет своего хозяина. Земля, горы и холмы, ручьи и реки имеют своих хозяев. Согласно древним монгольским верованиям, это и есть Лус или Савдаг. Проще говоря, Лус - это Хан всего, что существует на земле, и даже сама земля принадлежит Лусу. А Савдаг - это хозяин гор, холмов, рек и лесов, который служит Лус хану.

В настоящее время Ц.Сайнсанаа работает в посольстве Монголии в России в качестве секретаря посла.